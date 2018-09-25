Адвокат Мотузной попросил суд прекратить уголовное дело в связи с решением Верховного суда

25 сентября в Индустриальном суде Барнаула состоялось пятое заседание по делу Марии Мотузной, которую обвиняют в экстремизме. В этот раз показания давала сама подсудимая. В конце заседания ее адвокат подал ходатайство о прекращении дела в связи последним решением пленума Верховного суда, однако судья рассмотрит его только 9 октября.

Заседание началось с допроса самой Мотузной. Она рассказала, что утром 8 мая к ней пришли сотрудники Центра «Э». Они же, по словам подсудимой, заставили ее подписать уже готовую явку повинной — за это якобы она могла избежать уголовного наказания и получить только месяц общественных работ.

«Сказали, что недавно девочку посадили по тем же обвинениям на три года. После этого я все подписала», — цитирует Мотузную «Медиазона».

Адвокат поинтересовался, делала ли подсудимая мемы сама, она ответила, что нет. Также она рассказала, что публиковала на своей странице картинки с пейзажами и собаками. Всего на странице было 14 тысяч картинок, потом Мотузная удалила свой аккаунт, чтобы «начать жизнь с чистого листа».

Мотузная также сказала, что никогда не состояла в экстремистских организациях и умысла на разжигание розни не имела.

На вопрос о том, были ли у Марии Мотузной конфликты с матерью, она ответила, что не хочет ходить в церковь, потому что там скучно. Мать ее поняла. Сама Мотузная заявила, что она атеистка.

Прокурор спросил подсудимую, почему она сначала дала признательные показания и согласилась на рассмотрение дела в особом порядке, а потом передумала. «После того, как мне сообщили, что мне светит пять лет, я обратилась к адвокату, потому что поняла, что меня ввели в заблуждение так как я абсолютно юридически безграмотна. Мне сказали, что судимости не будет. Поэтому нужен особый порядок», — ответила Мотузная.

В конце заседания адвокат Ожмегов огласил ходатайство о прекращении уголовного дела против его подзащитной в связи с решением пленума Верховного суда. 20 сентября ВС постановил, что «репосты» и «лайки» экстремистских материалов не являются преступлением, если не несут в себе опасности для общества.

Суд в итоге назначил следующее заседание на 9 октября.

«Они издеваются надо мной!!! Раньше, чтобы удовлетворить или отказать в ходатайстве им надо было 15 минут, а теперь 3 недели??? Я нервничала сильнее, чем в первый раз! Важнейшее ходатайство о прекращении дела в связи с последним пленумом!!! И у них загружен график???» — написала Мотузная в своем твиттере после заседания.

В чем обвиняют Марию Мотузную?

На старой странице девушки в социальной сети «ВКонтакте» было несколько демотиваторов. На них, по мнению правоохранительных органов, были изображения, напоминающие патриарха Кирилла, Иисуса Христа и священнослужителей. Они сопровождались надписями, которые якобы могли оскорбить верующих.

Девушку обвинили по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и части 1 статьи 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). Максимальное наказание по первой статье — 5 лет, по второй — год.