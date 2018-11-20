«Аэрофлот» лишил клиента платиновой карты за критику авиакомпании в соцсетях

Публикацию о приказе Алешковский прокомментировал так: «Савельев окончательно головой поехал». А 19 ноября сообщил в Facebook о том, что «Аэрофлот» аннулировал его платиновую карту, полученную за большое число полетов, «в связи с публикацией негативных высказываний» в адрес авиакомпании. Одновременно «Аэрофлот» понизил уровень карты, выданной жене Алешковского (по правилам компании владельцам платиновых карт выдается карта золотого уровня на третье лицо).
Представитель «Аэрофлота» пояснил РБК, что решение о лишении Алешковского статуса и всех ранее накопленных на его счете миль было принято на основании правил программы лояльности.
Пункт 7.5 правил дает «Аэрофлоту» право аннулировать счет участника программы, элитный уровень и его привилегии «без возмещения каких-либо расходов, убытков и компенсаций», если он размещает в интернете публикации:
- с заведомо ложной информацией,
- сведениями, порочащими деловую репутацию «Аэрофлота»,
- отзывы с унижением чести и достоинства человека, работников «Аэрофлота» в неприличной форме (негативная оценка личности, внешности человека, его качеств, поведения).
Источник в «Аэрофлоте» отметил, что Алешковский лишен статуса не за публикацию фото с приказом гендиректора авиакомпании и не за критику, а за неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников авиакомпании. Это не первый случай, когда компания лишает статуса на основании пункта 7.5 правил программы «Аэрофлот Бонус», пояснил источник в «Аэрофлоте».
Сам Алешковский назвал действия «Аэрофлота» цензурой и нарушением ст. 29 Конституции России и пообещал подать на авиакомпанию в суд, если та не восстановит его нарушенные права.