«Аэрофлот» лишил клиента платиновой карты за критику авиакомпании в соцсетях

Председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский опубликовал на своих страницах в соцстетях приказ гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, запрещающий сотрудникам авиакомпании использовать смартфоны в офисе. После этого Алешковскому пришло уведомление о закрытии элитного счета «Аэрофлот Бонус» и недействительности ранее выданной пластиковой карты. «Аэрофлот» также понизил и статус карты его супруги, сообщил РБК.

Публикацию о приказе Алешковский прокомментировал так: «Савельев окончательно головой поехал». А 19 ноября сообщил в Facebook о том, что «Аэрофлот» аннулировал его платиновую карту, полученную за большое число полетов, «в связи с публикацией негативных высказываний» в адрес авиакомпании. Одновременно «Аэрофлот» понизил уровень карты, выданной жене Алешковского (по правилам компании владельцам платиновых карт выдается карта золотого уровня на третье лицо).

Представитель «Аэрофлота» пояснил РБК, что решение о лишении Алешковского статуса и всех ранее накопленных на его счете миль было принято на основании правил программы лояльности.

Пункт 7.5 правил дает «Аэрофлоту» право аннулировать счет участника программы, элитный уровень и его привилегии «без возмещения каких-либо расходов, убытков и компенсаций», если он размещает в интернете публикации:

с заведомо ложной информацией,

сведениями , порочащими деловую репутацию «Аэрофлота»,

порочащими деловую репутацию «Аэрофлота», отзывы с унижением чести и достоинства человека , работников «Аэрофлота» в неприличной форме ( негативная оценка личности , внешности человека , его качеств , поведения).

Источник в «Аэрофлоте» отметил, что Алешковский лишен статуса не за публикацию фото с приказом гендиректора авиакомпании и не за критику, а за неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников авиакомпании. Это не первый случай, когда компания лишает статуса на основании пункта 7.5 правил программы «Аэрофлот Бонус», пояснил источник в «Аэрофлоте».



Сам Алешковский назвал действия «Аэрофлота» цензурой и нарушением ст. 29 Конституции России и пообещал подать на авиакомпанию в суд, если та не восстановит его нарушенные права.

