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Жизнь

Актер из «Сватов» рассказал, когда на экраны выйдет новый сезон сериала

Российский актер Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона популярного комедийного сериала «Сваты».

Федор Добронравов. Открытие Шукшинских дней в Барнауле. 24 июля 2018 года.
Федор Добронравов. Открытие Шукшинских дней в Барнауле. 24 июля 2018 года.
Анна Зайкова

По его словам, премьера должна состояться в 2021 году.

Съемки нового сезона проходят в Белоруссии. Зрители увидят в фильме новых актеров. Так, роли молодых Ивана Будько (Федор Добронравов) и его возлюбленной Валентины (Татьяна Кравченко) исполнят 36-летний сын Федора Виктор Добронравов и Дарья Рыбак («Разные»).

В новом сезоне одна из серий будет посвящена свадьбе внучке сватов Жени Ковалевой и ее избранника — иностранца Джека. В сериале появится новый персонаж — директор сельского клуба Палыч в исполнении Михаила Трухина, пишут «Известия».

О сериале

Сериал «Сваты», стартовавший в 2008 году, рассказывает об отношениях интеллигентных городских жителей Ковалевых и колоритных селян Будько. Главные герои приходятся друг другу сватами.

Роли в сериале, помимо Добронравова и Кравченко, исполняют Даниил Белых, Людмила Артемьева, Анатолий Васильев. Производитель шоу — студия «Квартал 95», одним из основателей которой является Владимир Зеленский, в 2019 году избранный президентом Украины.

Основа картины

Ранее первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу сериала легли реальные истории жизни главы государства Владимира Зеленского и его самого.

По словам Шефира, телепроект получил популярность из-за наличия в сюжете эпизодов, которые частично основывались на семейных историях, «моей и Володиной».

«Вот эта напряженность между родителями жены и мужа, борьба за ребенка. Когда, например, ты думаешь, кому первым из них ребенка завезти, чтобы не было ревности», — отметил помощник президента Украины.

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