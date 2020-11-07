Актера Ефремова этапировали в колонию

По данным ТАСС, в Белгородской области пять исправительных колоний. Только одна из них для впервые осужденных мужчин.
Это ИК-4 в Алексеевке. В ней отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Издание высказало предположение, что Михаил Ефремов может попасть в эту колонию.
Напомним, что 8 июня 2020 года Ефремов, будучи пьяным, на личном автомобиле Jeep Grand Cherokee столкнулся с грузовиком Lada, водитель умер в больнице. Актера признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему дали 7,5 лет колонии.
Сам Ефремов заявлял, что хотел бы остаться отбывать наказание в хозотряде в СИЗО и создать тюремный театр или отбывать наказание в Чувашии, так как оттуда его корни.