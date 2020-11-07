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Жизнь

Актера Ефремова этапировали в колонию

Акте Михаил Ефремов из СИЗО-5 этапирован в Белгородскую область для дальнейшего отбывания наказания, сообщили в ОНК Москвы. Номер конкретной колонии не уточняется.

Михаил Ефремов за решеткой.
Михаил Ефремов за решеткой.
Скриншот видео программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

По данным ТАСС, в Белгородской области пять исправительных колоний. Только одна из них для впервые осужденных мужчин.

Это ИК-4 в Алексеевке. В ней отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Издание высказало предположение, что Михаил Ефремов может попасть в эту колонию.

Напомним, что 8 июня 2020 года Ефремов, будучи пьяным, на личном автомобиле Jeep Grand Cherokee столкнулся с грузовиком Lada, водитель умер в больнице. Актера признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему дали 7,5 лет колонии.

Сам Ефремов заявлял, что хотел бы остаться отбывать наказание в хозотряде в СИЗО и создать тюремный театр или отбывать наказание в Чувашии, так как оттуда его корни.

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