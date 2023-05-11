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Жизнь

Актера культового фильма "Экипаж" нашли мертвым в своей квартире

Заслуженный артист РФ Анатолий Елизаров скончался в возрасте 80 лет в своей квартире на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Анатолий Елизаров
Анатолий Елизаров
Кадр из фильма "Экипаж"

Анатолия Елизарова обнаружили мертвым в собственной квартире на Серпуховском валу в Даниловском районе. Об этом стало известно 8 мая.

По предварительной информации, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

В последние дни Елизаров перестал выходить на связь. Родные забеспокоились и обратились в экстренные службы. Специалистам пришлось вскрыть дверь в квартиру актера.

Артист скончался в возрасте 80 лет.

Биография

Анатолий Елизаров родился 16 февраля 1943 года в Ленинграде.

Он познавал актерское искусство у лучших мастеров. Елизаров учился искусству пантомимы у известного артиста Рудольфа Славского. А также стажировался в ВТМЭИ имени Л. С. Маслюкова и на факультете режиссеров эстрады ГИТИС (РАТИ).

Елизаров был лауреатом международных конкурсов и фестивалей. Он известен российскому зрителю по фильмам "Айболит-66", "Экипаж", "Берег".

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