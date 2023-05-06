6 мая
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Жизнь

В Москве прошла церемония прощания с Валентином Юдашкиным. Приехали Дмитрий Песков и Алла Пугачева

В Москве прошла церемония прощания с Валентином Юдашкиным. С великим кутюрье приехали проститься пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и звезды шоу-бизнеса, в том числе Алла Пугачева. Об этом сообщают РИА Новости.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
ССО.

Церемония прощания с Валентином Юдашкиным состоялась на Троекуровском кладбище. В последний путь кутюрье проводили его родные, близкие и друзья.

На церемонию прибыли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, бывшая модель Юдашкина Лада Сизоненко, Сергей Зверев, Олег Газманов, Стас Михайлов и другие.

Среди гостей заметили и Аллу Пугачеву, которая приехала в Россию из Израиля.

Родственники Юдашкина решили провести церемонию в закрытом режиме. Журналистов не будут пускать в траурный зал. 6 мая модельера похоронят, сообщает РЕН ТВ.

Валентин Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет. Известно, что он боролся с раком с 2016 года. Кроме того, он переболел коронавирусом, но инфекцию перенес в легкой форме.

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