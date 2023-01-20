Актеру Алеку Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве

Болдуин по неосторожности застрелил Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина» (Rust).
Актера обвиняют в непредумышленном убийстве, говорится в заявлении окружного прокурора Санта-Фе Мари Кармак-Алтвис.
Такие же обвинения предъявят консультанту съемочной группы по оружию Ханне Гутьеррес-Рид.
Помощник режиссера Дэвид Холлз заключил соглашение с прокуратурой и признал вину в небрежном обращении с оружием. Он должен получить отсроченный приговор и испытательный срок в шесть месяцев. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что Холлз дал пистолет в руки Болдуину перед тем, как произошел выстрел в Хатчинс.
Режиссеру Джоелю Соузе не предъявят обвинений.
По обвинению в непредумышленном убийстве грозит наказание до 18 месяцев тюрьмы (до пяти лет при отягчающих обстоятельствах) и штраф в 5 тыс. долларов. Это следует из законов Нью-Мехико.
Ранее киллер застрелил россиянина, вышедшего в магазин.
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