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Жизнь

Актеру Алеку Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве

Голливудскому актеру Алеку Болдуину, в 2021 году по неосторожности застрелившему кинооператора Галину Хатчинс, предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на АР.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
CC0

Болдуин по неосторожности застрелил Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина» (Rust).

Актера обвиняют в непредумышленном убийстве, говорится в заявлении окружного прокурора Санта-Фе Мари Кармак-Алтвис.

Такие же обвинения предъявят консультанту съемочной группы по оружию Ханне Гутьеррес-Рид.

Помощник режиссера Дэвид Холлз заключил соглашение с прокуратурой и признал вину в небрежном обращении с оружием. Он должен получить отсроченный приговор и испытательный срок в шесть месяцев. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Холлз дал пистолет в руки Болдуину перед тем, как произошел выстрел в Хатчинс.

Режиссеру Джоелю Соузе не предъявят обвинений.

По обвинению в непредумышленном убийстве грозит наказание до 18 месяцев тюрьмы (до пяти лет при отягчающих обстоятельствах) и штраф в 5 тыс. долларов. Это следует из законов Нью-Мехико.

Ранее киллер застрелил россиянина, вышедшего в магазин.

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