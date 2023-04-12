Актриса Мария Шукшина предложила новый рычаг давления на чиновников

Соломин призвал прекратить изменения названий текстов при создании театральных или киноадаптаций — Александра Островского, Николая Гоголя.
Шукшина на это сказала, что важно наладить регулирование в культурной сфере. Пока до сих пор действуют нормы Конституции 1993 года, которые дают художнику полную свободу.
Эта безграничная свобода зачастую является причиной возникновения уродливых, вредных фильмов, книг, спектаклей, которые отравляют искусство, уверена актриса.
Шукшина заявила — нужен закон, согласно которому можно будет регулировать действия либеральных деятелей от культуры. По мнению народной артистки, именно либералы от культуры продолжают свою разрушительную деятельность.
Причем актриса заявила, что указ президента РФ Владимира Путина о культурно-нравственных ценностях никто не исполняет.
Ранее Шукшина предложила заменить ток-шоу патриотическими передачами. По мнению Шукшиной, ток-шоу дискредитируют институт семьи и взаимоотношения между людьми, и их можно заменить. Актриса поделилась уверенностью, что такие передачи стали бы отдушиной в условиях информационного прессинга.
Также Шукшину затошнило на фильме «Последний богатырь» из-за Киркорова в роли Жар-птицы.