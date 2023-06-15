Актрису осудили за появление в Кремле в непотребном виде

Актриса Юлия Пересильд оказалась в центре скандала. Это случилось после того, как она пришла на получение Государственной премии в Кремль в непотребном виде.

Во всяком случае, так считают ее поклонники и некоторые общественники.

Актрису пригласили получить награду от президента РФ Владимира Путина за съемки в космосе (фильм "Вызов"), указывает prokazan.ru. Для официального мероприятия Пересильд выбрала черное платье, обтягивающее фигуру, с разрезом от бедра.

Поклонники актрисы тут же отреагировали: "Слишком голые руки, мягкая ткань. Все это было бы простительно, если бы Юлия выглядела в нем сногсшибательно. Так ведь нет".

Некоторые уверены — просто у Пересильд нет понимания о дресс-коде официальных мероприятий.

Ранее гильдия актеров предложила присвоить звание Героя России актрисе Юлии Пересильд, которая сыграла главную роль в драматическом фильме "Вызов", снятом в космосе.

Между тем космонавты возмутились тому, что Пересильд хотят присвоить звание Героя России. Летчик-космонавт, Герой России Елена Серова заявила, что на ее памяти высшую награду России никогда не присваивали туристам, летавшим на МКС на короткое время.

Также летчик-космонавт отметила, что звания Героя России достойны другие люди, принявшие участие в создании фильма. Это Антон Шкаплеров, управлявшим космическим кораблем в одиночку, и Петр Дубров, который из-за проекта остался в космосе на полгода дольше, чем планировалось.

Ее утверждение поддержал летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин.