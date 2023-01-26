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Жизнь

Акунин написал новый роман про Фандорина и его друга Масу

Писатель, автор детективов «Приключения Эраста Фандорина» Борис Акунин решил продолжить серию и написал новый роман с участием тех же персонажей. Однако в новом романе Фандорин играет второстепенную роль, сообщает РБК.

Мини-сериал "Фандорин. Азазель"
Мини-сериал "Фандорин. Азазель"
Кинопоиск

Писатель заявил, что в новой книге главным героем будет не сам сыщик Фандорин, а его друг и камердинер Масахиро Сибата, или «просто Маса».

Акунин признался, что с годами Масахиро стал ему ближе, а Эрасту Фандорину не привыкать быть на вторых ролях.

Акунин написал роман за полтора месяца, пока ожидал диагноза врача по поводу «долгой, нескончаемой простуды». Поэтому писатель не до конца уверен, что будет выпускать роман в печать, «вдруг получится дребедень».

«Но если решу, что не дребедень — ждите в этом году встречи со старыми героями», — добавил он.

Ранее 19 января вышла новая экранизация романа Бориса Акунина «Фандорин. Азазель» в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». В нем повествуют об альтернативной истории XXI века.

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