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Александр Руденко, виновник смертельного ДТП в Барнауле, ликвидирует одну из своих компаний

Александр Руденко, водитель BMW X6, который попал в смертельное ДТП на проспекте Ленина, ликвидирует одну из своих компаний — ООО «Алтайская энергетическая компания», сообщает «Интерфакс».

Александр Руденко в суде.
Александр Руденко в суде.
скрин "Вести-Алтай"

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», решение о процедуре прекращения деятельности компании приняли 16 октября — на следующий день после ДТП. При этом Александр Руденко, которому в уставном капитале ООО принадлежит треть долей, назначен его ликвидатором.

Кроме того, бизнесмен также владеет 50% в ООО «АЭК» и 33,3% в ООО «АЭК-Нефтепродукт».

Напомним, в суде Александра Руденко защищал уже известный по аналогичному делу в Барнауле адвокат Александр Марченко. Он отставил интересы другого гонщика на BMW Алексея Бикташева

Александр Руденко полностью признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием и оказать материальную помощь пострадавшим.

Мужчину заключили под стражу на 2 месяца до 15 декабря. Статья, по которой он обвиняется, предусматривает до 9 лет лишения свободы.

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