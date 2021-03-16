Альфа-банк нанял на работу Моргенштерна. Рэпер стал директором по работе с молодежью

Известный российский рэпер Моргенштерн получил специально придуманную должность в Альфа-банке и стал директором по работе с молодежью, пишет РБК .

В банке отметили, что Моргенштерну поставили конкретную цель — привлечь не менее 100 тыс. новых клиентов.

«Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты», — рассказал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов.

Также он назвал рэпера «самым неоднозначным маркетологом» страны, но при этом и самым креативным.

Ранее Альфа-банк снял клип с Моргенштерном, который, как отметили в учреждении, помог привлечь около 25 тыс. клиентов. Однако ролик вызвал скандал.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) завела дело из-за ролика, в котором рекламировали банковскую карту.

Службе не понравился образ сотрудниц банка. В кадре они с «чрезмерно откровенным» вырезом на груди, по которой проводят картой, имитируя оплату покупки.

«Созданный в рекламе образ противоречит реальному образу сотрудников», — заявила ФАС.

В Альфа-банке заявили, что учли «обратную связь» и хотят «снять претензии к образу реального сотрудника».

Кстати, Моргенштерна предлагали отправить на «Евровидение-2021» вместо группы Little Big. В итоге на конкурс поедет певица Manizha.