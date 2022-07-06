Алишер Усманов развелся с Ириной Винер после 30 лет брака

Российский бизнесмен, владелец холдинга «Металлоинвест» Алишер Усманов развелся с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер. Об этом Винер рассказала телеканалу « Матч ТВ ».

Глава национальной федерации художественной гимнастики уточнила, что развод оформлен в ЗАГСе по обоюдному согласию. Супруги прожили в браке 30 лет — с 1992 года.

О причинах такого решения Винер не сообщила.

Ранее на портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы появился иск Алишера Усманова о разводе с женой. Позднее он был отозван, так как стороны пришли к обоюдному согласию.

Напомним, Семейный кодекс предусматривает расторжение брака через ЗАГС. Для этого необходимо отсутствие общих несовершеннолетних детей и согласие обоих супругов.

Ранее сообщалось, что в марте 2022 года власти Германии конфисковали яхту российского предпринимателя Алишера Усманова стоимостью около $600 млн. Власти заблокировали яхту Dilbar на гамбургской верфи, где она находилась на переоборудовании, через два дня после того, как Усманов попал под санкции Евросоюза в связи со спецоперацией России на Украине.