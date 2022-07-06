6 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Алишер Усманов развелся с Ириной Винер после 30 лет брака

Российский бизнесмен, владелец холдинга «Металлоинвест» Алишер Усманов развелся с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер. Об этом Винер рассказала телеканалу «Матч ТВ».

Алишер Усманов.
Алишер Усманов.
kremlin.ru

Глава национальной федерации художественной гимнастики уточнила, что развод оформлен в ЗАГСе по обоюдному согласию. Супруги прожили в браке 30 лет — с 1992 года.

О причинах такого решения Винер не сообщила.

Ранее на портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы появился иск Алишера Усманова о разводе с женой. Позднее он был отозван, так как стороны пришли к обоюдному согласию.

Напомним, Семейный кодекс предусматривает расторжение брака через ЗАГС. Для этого необходимо отсутствие общих несовершеннолетних детей и согласие обоих супругов.

Ранее сообщалось, что в марте 2022 года власти Германии конфисковали яхту российского предпринимателя Алишера Усманова стоимостью около $600 млн. Власти заблокировали яхту Dilbar на гамбургской верфи, где она находилась на переоборудовании, через два дня после того, как Усманов попал под санкции Евросоюза в связи со спецоперацией России на Украине.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость