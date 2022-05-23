Итоги опроса: россияне не хотят вступать в брак с силовиками и чиновницами

Мужчины из России предпочитают не жениться на чиновницах и актрисах, а женщины не стремятся вступать в брак с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Superjob, опубликованные РБК .

Опрошенные не хотят жениться и выходить замуж за силовиков. Об этом заявили 10% женщин и 14% мужчин.

Кроме того, нежелательной партией россияне назвали чиновниц (8%), моделей, актрис, танцовщиц, певиц (7%) и продавщиц (6%). А респондентки не выбирают дворников (9%), водителей (6%) и стриптизеров (4%).

Однако мужская половина готова взять в жены врачей, медсестер, юристов и экономистов, а женская — выйти за инженеров, программистов и директоров.

При этом большинство участников опроса не сразу придают значение профессии. Они могут одобрять или не одобрять ее уже после свадьбы.

Отмечается, что опрос проходил с 27 апреля по 17 мая во всех округах России. В нем участвовали 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет из числа экономически активного населения.