23 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Итоги опроса: россияне не хотят вступать в брак с силовиками и чиновницами

Мужчины из России предпочитают не жениться на чиновницах и актрисах, а женщины не стремятся вступать в брак с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Superjob, опубликованные РБК.

Свадьба.
Свадьба.
СС0

Опрошенные не хотят жениться и выходить замуж за силовиков. Об этом заявили 10% женщин и 14% мужчин.

Кроме того, нежелательной партией россияне назвали чиновниц (8%), моделей, актрис, танцовщиц, певиц (7%) и продавщиц (6%). А респондентки не выбирают дворников (9%), водителей (6%) и стриптизеров (4%).

Однако мужская половина готова взять в жены врачей, медсестер, юристов и экономистов, а женская — выйти за инженеров, программистов и директоров.

При этом большинство участников опроса не сразу придают значение профессии. Они могут одобрять или не одобрять ее уже после свадьбы.

Отмечается, что опрос проходил с 27 апреля по 17 мая во всех округах России. В нем участвовали 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет из числа экономически активного населения.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость