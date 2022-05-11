11 мая
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Жизнь

Сестры случайно вышли замуж за женихов друг друга

Две сестры из индийской деревни в штате Мадхья-Прадеш случайно вышли замуж за женихов друг друга из-за отключения света во время совместной свадьбы, сообщает Daily Mail.

Свадьба.
Свадьба.
СС0

Во время совместной церемонии бракосочетания внезапно отключили свет. Несмотря на это, священник продолжил церемонию и в темноте случайно перепутал пары.

Отец сестер предположил, что к путанице привел тот факт, что обе женщины были одеты в красные платья, а их лица были скрыты вуалями. Были ли индианки знакомы с мужчинами, за которых выходили замуж, неизвестно, пишет Lenta.ru.

По традиции, индийские мужчины тоже скрывают лица вуалью из цветов во время церемонии бракосочетания. Позже ошибку исправили.

Ранее в Индии умершую на свадьбе невесту заменили на сестру.

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