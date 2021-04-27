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Жизнь

Роспотребнадзор прокомментировал запрет продажи алкоголя на длинных майских

В сети стали распространяться сообщения о запрете продажи алкоголя с 30 апреля по 10 мая во всех регионах России. Эта информация не соответствует действительности, заявили в Роспотребнадзоре.

Алкоголь.
Алкоголь.
unsplash.com

Фейковую новость вбросило агентство «Панорама», которое публикует выдуманные и сатирические материалы.

Многие жители России, в том числе и в Алтайском крае, начали всерьез обсуждать введенный «запрет».

На самом деле, запрещать алкоголь на длинные майские каникулы не будут.

Разве что 9 мая в Барнауле будут действовать традиционные ограничения. Глава города Вячеслав Франк рекомендовал торговым точкам не продавать алкогольную продукцию с 9:00 до 21:00.

Ранее врач рассказал, чем опасен полный отказ от алкоголя.

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