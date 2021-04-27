Роспотребнадзор прокомментировал запрет продажи алкоголя на длинных майских

Фейковую новость вбросило агентство «Панорама», которое публикует выдуманные и сатирические материалы.
Многие жители России, в том числе и в Алтайском крае, начали всерьез обсуждать введенный «запрет».
На самом деле, запрещать алкоголь на длинные майские каникулы не будут.
Разве что 9 мая в Барнауле будут действовать традиционные ограничения. Глава города Вячеслав Франк рекомендовал торговым точкам не продавать алкогольную продукцию с 9:00 до 21:00.
Ранее врач рассказал, чем опасен полный отказ от алкоголя.