Алтай или Алтай. Тест: сможете ли вы отличить край от республики по ярким снимкам фотографа

Как говорит гид и фотограф Валерий Степанюк, гости из других федеральных округов часто путают наши регионы и ждут гор в Барнауле. А как хорошо знаем местные красоты мы? Выясним это в тесте altapress.ru. Попробуйте определить, где Алтай, а где Алтай на фотографиях Степанюка.