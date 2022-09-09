11 сентября
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Жизнь

Алтай или Алтай. Тест: сможете ли вы отличить край от республики по ярким снимкам фотографа

Как говорит гид и фотограф Валерий Степанюк, гости из других федеральных округов часто путают наши регионы и ждут гор в Барнауле. А как хорошо знаем местные красоты мы? Выясним это в тесте altapress.ru. Попробуйте определить, где Алтай, а где Алтай на фотографиях Степанюка.

Тест.
Тест.
altapress.ru.

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