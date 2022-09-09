Алтай или Алтай. Тест: сможете ли вы отличить край от республики по ярким снимкам фотографа

Для того чтобы пройти тест, отключите блокировщики рекламы (если они у вас установлены).
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Как говорит гид и фотограф Валерий Степанюк, гости из других федеральных округов часто путают наши регионы и ждут гор в Барнауле. А как хорошо знаем местные красоты мы? Выясним это в тесте altapress.ru. Попробуйте определить, где Алтай, а где Алтай на фотографиях Степанюка.
Для того чтобы пройти тест, отключите блокировщики рекламы (если они у вас установлены).
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter