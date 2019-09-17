Алтай продолжает трясти

Подземный толчок произошел в 185 км к юго-востоку от Горно-Алтайска в 00:36. Интенсивность сотрясений в эпицентре — 3,5 балла по шкале MSK-64.
Землетрясение на Алтае 17 сентября.
asgsr.ru
Вероятно, это продолжаются афтершоки после землетрясения 13 сентября. Тогда его магнитуда составила 5,3. У многих жильцов многоэтажек закачалась мебель, у кого-то потрескались стены и кафель. Жители Алтайского края, Кузбасса, Новосибирской области, также ощутили подземные толчки.
Следом произошли еще несколько землетрясений, но уже более слабых.