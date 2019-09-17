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Жизнь

Алтай продолжает трясти

Ночью 17 сентября в горах Алтая снова зафиксировали подземные толчки. На этот раз магнитуда составила 3,1, гласят данные Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Облака в горах.
Облака в горах.
СС0

Подземный толчок произошел в 185 км к юго-востоку от Горно-Алтайска в 00:36. Интенсивность сотрясений в эпицентре — 3,5 балла по шкале MSK-64.

Землетрясение на Алтае 17 сентября.
Землетрясение на Алтае 17 сентября.
asgsr.ru

Вероятно, это продолжаются афтершоки после землетрясения 13 сентября. Тогда его магнитуда составила 5,3. У многих жильцов многоэтажек закачалась мебель, у кого-то потрескались стены и кафель. Жители Алтайского края, Кузбасса, Новосибирской области, также ощутили подземные толчки.

Следом произошли еще несколько землетрясений, но уже более слабых.

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