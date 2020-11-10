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Алтай закрылся от Монголии

Пункт пропуска «Ташанта» в Республике Алтай закрыли как для людей, так и для автомобилей, пишут «Новости Горного Алтая» со ссылкой на решение погрануправления ФСБ.

Проверка автомобилей на Алтае во время пандемии коронавируса.
Проверка автомобилей на Алтае во время пандемии коронавируса.
altai-republic.ru

Ранее правительство Монголии решило приостановить работу пункта пропуска Цаган-Нур в целях предупреждения и снижения риска распространения COVID-19 внутри страны.

На протяжении последних месяцев госграницу на Алтае могли пересекать только водители грузового транспорта, официальные делегации либо частные лица по экстренным случаям.

Ранее МИД призвал россиян перенести необязательные поездки за границу до стабилизации ситуации с пандемией коронавируса.

Казахстан также принял решение усилить контроль на границе.

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