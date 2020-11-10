Алтай закрылся от Монголии

Ранее правительство Монголии решило приостановить работу пункта пропуска Цаган-Нур в целях предупреждения и снижения риска распространения COVID-19 внутри страны.
На протяжении последних месяцев госграницу на Алтае могли пересекать только водители грузового транспорта, официальные делегации либо частные лица по экстренным случаям.
Ранее МИД призвал россиян перенести необязательные поездки за границу до стабилизации ситуации с пандемией коронавируса.
Казахстан также принял решение усилить контроль на границе.