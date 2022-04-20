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Жизнь

Алтайская девочка первым делом купила еду, когда нашла банковскую карту

В Алтайском крае 15-летнюю девушку будут судить за кражу денег с чужой банковской карты, сообщает региональный СК.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Девушка в декабре 2021 года на одной из улиц Барнаула нашла банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты.

«В этот же день совершила несколько покупок в продуктовых магазинах, а также оплатила покупки через интернет-магазин», — рассказали в ведомстве.

В итоге владелец банковской карты лишился 17 тыс. рублей.

Девушка признала вину. Ей грозит до 6 лет лишения свободы за «тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета» (или иные варианты наказания).

Ранее в Бийске девочка нашла банковскую карту и несколько дней бегала за покупками.

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