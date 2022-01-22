Алтайская ГИБДД призывает не выезжать на трассы в грядущий мороз

С 22 по 24 января в Алтайском крае резко похолодает до -30 градусов. Водителям рекомендуют без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов.

С начала недели в крае произошло 11 ДТП, в которых один человек погиб и 13 получили травмы. Основной причиной стало нарушение водителями и пешеходами ПДД, но сыграть злую шутку могут и погодные условия.

В преддверии холодов, которые будут сопровождаться туманом и гололедицей, водителей просят быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и аккуратно совершать маневрирования.

Госавтоинспекция региона еще раз акцентирует внимание на том, что безопасность каждого участника дорожного движения, прежде всего, зависит от него самого, понимания необходимости правильного поведения на дорогах и желания соблюдать нормы дорожной безопасности.

Попавшим в чрезвычайную ситуацию на дороге можно обращаться по телефонам:

8 ( 3852) 507−512 КГКУ «Алтайавтодор»,

3852) 507−512 КГКУ «Алтайавтодор», 8 ( 3852) 631−459 ФКУ Упрдор «Алтай»,

3852) 631−459 ФКУ Упрдор «Алтай», 8 ( 3852) 202−610 Дежурный Центра управления кризисными ситуациями МЧС Алтайского края,

3852) 202−610 Дежурный Центра управления кризисными ситуациями МЧС Алтайского края, 8 ( 3852) 246−787 КГБУЗ «Краевой центр медицины и катастроф» Алтайского края,

3852) 246−787 КГБУЗ «Краевой центр медицины и катастроф» Алтайского края, 8 ( 3852) 393−586 Дежурный УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Также сообщить о происшествии на дороге Вы можете по единым телефонам экстренных служб 112, 101, 102 и 103.