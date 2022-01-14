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Жизнь

Мэрия ответила барнаульцам, которые попросили светофор

Пешеходный переход на ул. Матросова в районе пересечения с Бехтерева оборудован по ГОСТу, считают в мэрии Барнаула. Так чиновники ответили на предложение горожан установить в этом месте светофор, так как каждый раз переходить дорогу приходится «с очень большой опаской».

Переход на пересечении улиц Матросова и Бехтерева в Барнауле.
Переход на пересечении улиц Матросова и Бехтерева в Барнауле.
читатель altapress.ru.

В администрации напомнили, что переход оборудован соответствующим знаком, есть светильники на консольных стойках, дорожная разметка «зебра», но самое главное, что «в пешеходной доступности от указанного участка, в районе дома № 10 по ул. Матросова оборудован регулируемый пешеходный переход».

Светофоры же устанавливать можно в места концентрации ДТП, но данный участок к ним не относится.

«Целесообразность устройства светофорного объекта на пешеходном переходе по ул. Матросова, в районе пересечения с ул. Бехтерева, будет рассматриваться в последующие годы, исходя из данных о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий», — заключили в администрации.

Ранее в Барнауле на пересечении проезда Северного Власихинского с ул. Шумакова заработал новый светофорный объект. Это произошло после того, как маршрутка там насмерть сбила 13-летнюю девочку.

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