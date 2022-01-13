13 января -19°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаульцы попросили установить светофор на переходе, где ходят с большой опаской

Жители Барнаула обратились к власти с просьбой в будущем рассмотреть вопрос установки светофоров на одном из переходов на улице Матросова.

Переход на пересечении улиц Матросова и Бехтерева в Барнауле.
Переход на пересечении улиц Матросова и Бехтерева в Барнауле.
читатель altapress.ru.

Обратить внимание попросили на нерегулируемый пешеходный переход на пересечении улиц Матросова и Бехтерева.

По словам местных жителей, каждый раз дорогу приходится переходить «с очень большой опаской».

«Недавно чуть не сбили там. Хорошо, что среагировали я и водитель, но приятного мало», — рассказал читатель altapress.ru.

«Считаю, что нужно действовать предварительно и профилактически, а не ждать трагедий и смертей детей, как недавняя на пересечении проезда Северного Власихинского с улицей Шумакова», — уверен местный житель.

Напомним, в конце 2021 года на перекрестке, где погибла девочка, установили много светофоров и систему освещения.

Ранее сообщили, что барнаульские светофоры в 2024 году сами будут решать, какой сигнал подавать и кого пропустить.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость