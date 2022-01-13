Барнаульцы попросили установить светофор на переходе, где ходят с большой опаской

Жители Барнаула обратились к власти с просьбой в будущем рассмотреть вопрос установки светофоров на одном из переходов на улице Матросова.

Переход на пересечении улиц Матросова и Бехтерева в Барнауле.

Обратить внимание попросили на нерегулируемый пешеходный переход на пересечении улиц Матросова и Бехтерева.

По словам местных жителей, каждый раз дорогу приходится переходить «с очень большой опаской».

«Недавно чуть не сбили там. Хорошо, что среагировали я и водитель, но приятного мало», — рассказал читатель altapress.ru.

«Считаю, что нужно действовать предварительно и профилактически, а не ждать трагедий и смертей детей, как недавняя на пересечении проезда Северного Власихинского с улицей Шумакова», — уверен местный житель.

Напомним, в конце 2021 года на перекрестке, где погибла девочка, установили много светофоров и систему освещения.

Ранее сообщили, что барнаульские светофоры в 2024 году сами будут решать, какой сигнал подавать и кого пропустить.