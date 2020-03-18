Алтайская общественная приемная «Единой России» дистанцировалась от граждан из-за коронавируса

По словам руководителя алтайской приемной Бориса Трофимова, такая мера носит временный характер.
«Личные приемы граждан депутатами всех уровней в региональных общественных приемных временно отменяются. Но сотрудники приемной продолжат работу, обращения граждан будут приниматься по телефону, а также на электронную почту», — разъяснил Трофимов.
Также можно оставить и письменное обращение — в специальной папке, находящейся в холле региональной приемной.
Переход на работу по приему граждан на дистанционный режим объяснили угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Такое решение принято в соответствии с поручением секретаря генсовета партии Андрея Турчака.
Телефон для приема обращений
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко в беседе с президентом России Владимиром Путиным рассказал о фейковой информации о вирусе, которую распростанили в Алтайском крае.