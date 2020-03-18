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Жизнь

Алтайская общественная приемная «Единой России» дистанцировалась от граждан из-за коронавируса

В Алтайском крае общественная приемная «Единой России» перешла на дистанционную работу, сообщает реготделение партии.

Прием граждан.
Прием граждан.
altai-ter.er.ru.

По словам руководителя алтайской приемной Бориса Трофимова, такая мера носит временный характер.

«Личные приемы граждан депутатами всех уровней в региональных общественных приемных временно отменяются. Но сотрудники приемной продолжат работу, обращения граждан будут приниматься по телефону, а также на электронную почту», — разъяснил Трофимов.

Также можно оставить и письменное обращение — в специальной папке, находящейся в холле региональной приемной.

Переход на работу по приему граждан на дистанционный режим объяснили угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Такое решение принято в соответствии с поручением секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

Телефон для приема обращений 8 (3852) 36-75-01, адрес электронной почты priem22@bk.ru.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко в беседе с президентом России Владимиром Путиным рассказал о фейковой информации о вирусе, которую распростанили в Алтайском крае.

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