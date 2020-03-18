Алтайская общественная приемная «Единой России» дистанцировалась от граждан из-за коронавируса

В Алтайском крае общественная приемная «Единой России» перешла на дистанционную работу, сообщает реготделение партии.

По словам руководителя алтайской приемной Бориса Трофимова, такая мера носит временный характер.

«Личные приемы граждан депутатами всех уровней в региональных общественных приемных временно отменяются. Но сотрудники приемной продолжат работу, обращения граждан будут приниматься по телефону, а также на электронную почту», — разъяснил Трофимов.

Также можно оставить и письменное обращение — в специальной папке, находящейся в холле региональной приемной.

Переход на работу по приему граждан на дистанционный режим объяснили угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Такое решение принято в соответствии с поручением секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

Телефон для приема обращений 8 (3852) 36-75-01 , адрес электронной почты priem22@bk.ru.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко в беседе с президентом России Владимиром Путиным рассказал о фейковой информации о вирусе, которую распростанили в Алтайском крае.