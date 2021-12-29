Алтайская полиция поведала, зачем воры кладут печенье возле квартир

Проведенный полицией анализ показал, что больше половины краж совершают ночью в период длительного отсутствия хозяев квартир или домов.
Чтобы определить потенциальную жертву, преступники используют несколько хитростей:
- в почтовый ящик помещают объявления или газеты, и если их не вынуть — вы подадите четкий сигнал ворам;
- под коврик кладут кусок печенья, и если он не будет раздавлен — квартира в опасности;
- наклеивают стикеры на двери с предложениями различных услуг — хозяин квартиры никогда не оставит его висеть на двери.
Способов для проникновения в помещение достаточно много, чаще всего преступники просто подбирают ключи.
«Существует немало замков, которые открываются практически сразу. Необходимо выбирать более надежные замки», — посоветовали в полиции.
Также порекомендовали оборудовать дома и квартиры средствами охраны с подключением на пульты централизованного наблюдения.
Кроме того, можно установить средства охраны с возможностью вывода сигнала тревоги на мобильное устройство.
Чтобы обезопасить окна, можно использовать системы охраны типа «ревун», которая при размыкании контактных пар подает громкий сигнал.
Ранее в полиции рассказали про жителя Алтая, который «проспал» телефон, ветровку, фен и циркулярку.