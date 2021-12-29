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Жизнь

Алтайская полиция поведала, зачем воры кладут печенье возле квартир

В Алтайском крае в 2021 году зарегистрировали более 700 краж из квартир и частных домов, сообщает региональное МВД.

В Немецком районе вор взломал две двери и окно.
В Немецком районе вор взломал две двери и окно.
22.мвд.рф

Проведенный полицией анализ показал, что больше половины краж совершают ночью в период длительного отсутствия хозяев квартир или домов.

Чтобы определить потенциальную жертву, преступники используют несколько хитростей:

  • в почтовый ящик помещают объявления или газеты, и если их не вынуть — вы подадите четкий сигнал ворам;
  • под коврик кладут кусок печенья, и если он не будет раздавлен — квартира в опасности;
  • наклеивают стикеры на двери с предложениями различных услуг — хозяин квартиры никогда не оставит его висеть на двери.

Способов для проникновения в помещение достаточно много, чаще всего преступники просто подбирают ключи.

«Существует немало замков, которые открываются практически сразу. Необходимо выбирать более надежные замки», — посоветовали в полиции.

Также порекомендовали оборудовать дома и квартиры средствами охраны с подключением на пульты централизованного наблюдения.

Кроме того, можно установить средства охраны с возможностью вывода сигнала тревоги на мобильное устройство.

Чтобы обезопасить окна, можно использовать системы охраны типа «ревун», которая при размыкании контактных пар подает громкий сигнал.

Ранее в полиции рассказали про жителя Алтая, который «проспал» телефон, ветровку, фен и циркулярку.

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