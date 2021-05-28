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Жизнь

Алтайская полиция закупила имитаторы наркотиков

Несколько комплектов имитаторов запахов наркотических и взрывчатых веществ закупило ГУ МВД по Алтайскому краю для дрессировки служебных собак.

Щенки немецкой овчарки на службе УФСИН.
Щенки немецкой овчарки на службе УФСИН.
https://www.instagram.com/ufsin_ak/

Вещества имеют запахи наркотических веществ — спидболла, кокаина, героина, амфетаминов, гашиша и других.

Для тренировки собак по поиску взрывчатки используют аналогичные имитаторы только с запахом тротила, гексогена, ТЭНА, тетрила, октогена и аммиачной селитры «Чеченская смесь».

В ходе торгов цена контракта снизилась на 93% - с 97 до 6,5 тыс. рублей, отметила «Алтайская правда». Поставки будет делать московская фирма «Реквизит».

Одорологические имитаторы не опасны для здоровья людей и служебных собак.

Ранее пес Белый вычислил доставку наркотиков в алтайскую колонию.

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