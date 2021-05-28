Алтайская полиция закупила имитаторы наркотиков

Вещества имеют запахи наркотических веществ — спидболла, кокаина, героина, амфетаминов, гашиша и других.
Для тренировки собак по поиску взрывчатки используют аналогичные имитаторы только с запахом тротила, гексогена, ТЭНА, тетрила, октогена и аммиачной селитры «Чеченская смесь».
В ходе торгов цена контракта снизилась на 93% - с 97 до 6,5 тыс. рублей, отметила «Алтайская правда». Поставки будет делать московская фирма «Реквизит».
Одорологические имитаторы не опасны для здоровья людей и служебных собак.
Ранее пес Белый вычислил доставку наркотиков в алтайскую колонию.