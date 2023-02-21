20 тонн воды в пяти- и полуторалитровых бутылках отправил Барнаульский пивоваренный завод в помощь жителям Донецка и военнослужащим в понедельник, 20 февраля. А уже в пятницу, 24 февраля, гуманитарный груз прибудет в ДНР, преодолев более 4 тысяч километров.

Барнаульский пивоваренный завод отправил из Барнаула фуру с гуманитарным грузом – с водой.

Жители Донецка долгое время страдают из-за перебоев с водоснабжением, именно поэтому в помощь соотечественникам Барнаульский пивоваренный завод отправил из Барнаула фуру с гуманитарным грузом. Воду раздадут населению и военнослужащим, защищающим мирное население на Донбассе.

— Мы надеемся, что акция поможет еще и укрепить боевой дух солдат. Представьте, если бутылка попадет в руки бойцов из Алтайского края. Мне кажется, увидев частичку родной земли, они проникнутся, благодаря чему на душе станет светлее, — поделился директор по стратегическому развитию и управлению БПЗ Александр Локтев.

Барнаульский пивоваренный завод отправил из Барнаула фуру с гуманитарным грузом — с водой. Фото: Виталий Барабаш.

— Барнаульский пивзавод всегда был и остается социально ориентированным предприятием, о чем мы не устаем повторять. Поэтому сегодняшний день стал для нас очень важным, ведь мы помогаем нашим соотечественникам — населению Донецкой народной Республики. Мы отправляем воду тем, кто в ней сейчас особенно нуждается, оказавшись в очень непростой ситуации. Власти Республики уже 24 февраля ожидают нашу воду, и займутся её раздачей тем, кому она действительно необходима — и мирным жителям, и бойцам, их защищающим, — подчеркнул Александр Сергеевич.

Барнаульский пивоваренный завод отправил из Барнаула фуру с гуманитарным грузом — с водой. Фото: Виталий Барабаш.

— На войне всегда тяжело. И мы понимаем, насколько сильно нуждаются в нашей помощи во вновь присоединенных регионах и в зоне боевых действий СВО, насколько важны людям участие и внимание. Сегодня мы отправляем в Донецкую народную Республику 20 тонн жизненно важного продукта — воды. Мы знаем, что из-за бомбежек в Донецке пострадали коммуникации и это привело к перебоям с водоснабжением, поэтому такая помощь еще долго будет актуальной, — рассказал председатель совета директоров БПЗ Андрей Солодилов.

Большая часть груза — это пятилитровые бутылки. Остальное — более компактные полторашки. Одни будет удобнее хранить, другие — носить в военном рюкзаке. В обоих случая — это лишь упаковка. Главное, что у людей появится еще один — Алтайский — источник воды.

Барнаульский пивоваренный завод отправил из Барнаула фуру с гуманитарным грузом — с водой. Фото: Виталий Барабаш. Барнаульский пивоваренный завод отправил из Барнаула фуру с гуманитарным грузом — с водой. Фото: Виталий Барабаш. Барнаульский пивоваренный завод отправил из Барнаула фуру с гуманитарным грузом — с водой. Фото: Виталий Барабаш. Барнаульский пивоваренный завод отправил из Барнаула фуру с гуманитарным грузом — с водой. Фото: Виталий Барабаш. Барнаульский пивоваренный завод отправил из Барнаула фуру с гуманитарным грузом — с водой. Фото: Виталий Барабаш. Барнаульский пивоваренный завод отправил из Барнаула фуру с гуманитарным грузом — с водой. Фото: Виталий Барабаш. Барнаульский пивоваренный завод отправил из Барнаула фуру с гуманитарным грузом — с водой. Фото: Виталий Барабаш.

Ценный для людей груз отправится вместе с опытным водителем Николаем Белушенко. Водитель фуры настроен по-боевому. Это уже третий его рейс в зону СВО.

— Не боятся только дураки. Так что все будет нормально, доедем. Груз я планирую привезти в назначенное время, а подвести может только погода, ведь впереди Уральские горы. — замечает Николай.

Помогать нуждающимся — добрая традиция для Барнаульского пивоваренного завода, и уже сейчас, в день отправки гуманитарного груза в зону СВО, руководство завода планирует новые акции в поддержку жителей новых регионов России.