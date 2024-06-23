Жара. Мы так ее ждали. Как и горячую воду. Однако до сих пор с 14 МАЯ ее нет в кранах барнаульцев, проживающих в многоквартирных домах на пр.Калинина, 22 и ул.Кулагина, 4. Бойцы с СКГ и аварийки УК "Смарт" даже приезжали 21 июня. работу работали. Но воды вместо 2 недель уже нет более месяца. Народ терпеливый. Однако интересно — почему нет объяснения властей. Это якобы "мимоходом".

На прилавках появилась настоящая нежная лесная земляника. По 1000 рублей за литровый контейнер. Тут понять можно — комары, мошки. И сама ягода очень нежная настолько, что просится абсолютно не в пластиковый контейнер.

Чайка. Такая гордая и красивая птица уворачивалась от объектива корреспондента altapress.ru. А потом, видимо, признала родственную душу. И позволила приблизиться. На 3 метра. И гордо улетела с пруда парка "Изумрудного". Кстати, — Лариса с греческого — чайка.

Между тем Международный День без обид отмечался 23 июня. В преддверии этого праздника altapress.ru провел акцию «Расскажи и отпусти». В парке «Изумрудный» любой желающий мог анонимно написать письмо-послание самому себе. Барнаульцы охотно делились переживаниями.

Самое важное - в нашем Telegram-канале