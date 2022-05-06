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Жизнь

Алтайские аграрии впервые будут растить свеклу по технологии стрип-тилл

В Алтайском крае в хозяйстве «Кубанка» при посеве сахарной свеклы впервые начали применять технологию стрип-тилл.

В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года
В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года
Олег Богданов

Как рассказал генеральный директор хозяйства Максим Золотарев, технология подразумевает прямой посев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Стрипы — это бороды, которые формируют осенью с помощью специального культиватора. В них на разную глубину закладывают разные удобрения, весной добавляют нитратные удобрения.

«То есть мы „кормим“ только ту зону, где будет расти культура. Эта технология позволяет предотвращать ветровую и водную эрозию. Свекла — культура очень нежная, при сильных ветрах частички песка повреждают листья. Такое растение уже не даст урожая. На посеве сейчас используется только сеялка, культиватор на этом поле не работает. По этой технологии фиксируем на поле и более высокую влажность почвы. В целом технология энергоресурсосберегающая», — пояснил Золотарев.

Ранее такую технологию применяли при посеве кукурузы, подсолнечника, сои.

В этом году «Кубанка» засеет сахарную свеклу в Калманском и Топчихинском районах на площади в 12 тыс. гектаров.

Всего же в этом году в Алтайском крае свеклу посадят на полях в 23 тыс. гектаров. На 6 мая засеяно больше половины территории.

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