2 июня
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Жизнь

Алтайские бобры внезапно поменяли вкусовые пристрастия и начали грызть горькие березы с дегтем

Научный сотрудник Алтайского заповедника Елена Черткова рассказала, что местные бобры начали грызть пихту и березу из-за небольшой кормовой базы.

Бобер.
Бобер.
СС0

В мае 2022 года в заповеднике провели работы по наблюдению за речными бобрами в Камгинском заливе на реках Турочак и Ойер.

«Произведены замеры 13 сваленных деревьев. Отмечены интересные факты: речной бобр на р. Турочак впервые повалил 2 березы и 1 пихту. И если кору осины или ивы бобры съедают полностью, то у березы нет — сначала они срывают кору, а после приступают к древесине. Вообще бобры березу в последнюю очередь трогают, так как в бересте много дегтя — им она не вкусна!» — говорится в сообщении.

Пихту просто свалили и оставили: то ли на вкус дерево искали, то ли в лечебных целях из-за недостатка определенных микроэлементов. Данный факт редкость, но не аномалия — такое иногда встречается и объясняется нехваткой кормовой базы.

Черткова отметила, что на территории заповедника кормовая база для речного бобра невелика и имеет ограниченный запас.

«Необходимо фиксировать любые изменения пищевого поведения этого животного на территории Алтайского заповедника, так как это — активно расселяющийся интродуцированный вид, требующий к себе особого внимания», — указала она.

В заповеднике кедровые леса занимают — 47,8%, лиственные — 9,7%, сосновые — 1,3%, пихтовые — 1,9%, еловые — 0,1%, березовые — 1,5%, осиновые — 0,3%, кустовые — 37,4%.

В итоге, уточнила Черткова, кормовая база из осины и ивы невелика, из-за этого бобры стремительно расселяются, так как источники пропитания быстро заканчиваются — они оставляют свои норы и хатки и идут выше по течению.

Ранее стрессоустойчивые лесники пересчитали всех белочек в Алтайском заповеднике и другую живность.

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