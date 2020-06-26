Алтайские чудики. Как жители края пытаются заработать на продаже всякого барахла

Волна пандемии опустошила кошельки основной части населения России, сократила денежные накопления. За три месяца вынужденных каникул люди начали приспосабливаться к новым жизненным обстоятельствам. Из-за отсутствия работы и дохода они придумывают самые различные способы продажи «чего-нибудь ненужного». Мы составили для вас рейтинг алтайских чудиков и их уникальных частных объявлений, в которых отражены самые нестандартные способы легкой наживы.

Наш человек на выдумки горазд. Поэтому кто-то пытается заработать на виниловых пластинках Маши Распутиной, а кто-то съел все запасы черной икры и теперь продает банки из-под нее за 300 рублей.

Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину Сайты частных объявлений.

Вот еще одно интересное объявление. Девушка продает статую Татьяны Лариной из романа Пушкина «Евгений Онегин». Объявление заслуживает того, чтобы его процитировать.

Когда я сдавала экзамен ЕГЭ по литературе, а потом еще несколько экзаменов по отечественной литературе в вузе, даже не подозревала, что в романе Пушкина есть такая героиня. Гугл тоже говорит, что таких не было, а девушка, в виде которой статуэтка — это все-таки Татьяна Ларина.

Но девушка решила продать статуэтку под названием «Татьяна Онегина». Изготовлено в СССР, цена — 7500 рублей.

Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину Сайты частных объявлений.

А эта ваза что-то напоминает… Точно! Кажется, несколько таких же есть у моей бабушки, да вообще у любой бабушки. Передайте своим престарелым родственникам, что они могут неплохо заработать. Ведь ее выставили на продажу за 8 тыс. рублей. И преподносят как антиквариат.

Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину Сайты частных объявлений.

Вот еще одни причуды нашего городка. «Доска стиральная, в хорошем состоянии», — написал продавец, надеясь, что кто-то купит эту вещь. Электричество и современные стиральные машинки всё-таки не вечны. А вещи из СССР — да! Цена — 300 рублей.

Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину Сайты частных объявлений.

Казалось бы, зачем кому-то нужен «кожаный чехол от советской механической бритвы «Турист»? Но продавец Игорь решил — нужен и выложил объявление на «Авито». Он написал, что чехол «можно использовать для любых нужд». Мы с Игорем согласны, 100 рублей в хозяйстве лишними не бывают.

Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину Сайты частных объявлений.

А эта вещь хозяину, наверное, отслужила, и ее место теперь займет книжечка с буквами «Свидетельство о расторжении брака»… Вы не поверите — оно продается за 200 рэ.

Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину Сайты частных объявлений.

Очень грустно видеть подобные объявления. Но нужно брать от развода всё и наконец продать этот свадебный альбом, чтобы глаза не мозолил! В описании объявления: «В альбоме имена — Лида и Юра — их можно заклеить и вписать нужные. Также можно исправить дату свадьбы». Стоимость — 250 рублей.

Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину Сайты частных объявлений.

Что там говорил президент про предпринимательство с 16 лет? Вот юного предпринимателя Никиту, видимо, тоже коснулся кризис. Поэтому он пишет объявление -«Винтовка из лего. Цена — 150 рублей». Описание объявления заслуживает того, чтобы соблюсти орфографию: «Зделана мною по моему дизайну, могу зделать под ваш вкус».

Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину Сайты частных объявлений.

Папа Николай с предпринимательской жилкой очень оригинально продает творение своего ребенка Глеба Николаевича, еще и успевает рекламировать юного художника: «Уникальная возможность приобрети картину мастера в начале его творческого пути! Пройдёт какие-то 100 лет — СОТБИС И КРИСТИС будут согласны на любые условия за право выставить этот шедевр на своей площадке».

Название шедевра — «Ночь, вползающая в город Барнаул».

Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину Сайты частных объявлений.

И наконец, находка сегодняшнего обзора и вишенка на торте — пятитысячная купюра, которую владелец продает за 7 760 677 рублей с номером «радар». «Радар» — расположение цифр серийного номера купюры, порядок которых не меняется при отзеркаливании. Проще говоря, — это банкнота с красивым номером. Интересно, откуда такое ценообразование?

Объявления читала Анастасия Гогина.