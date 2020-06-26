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Жизнь

Алтайские чудики. Как жители края пытаются заработать на продаже всякого барахла

Волна пандемии опустошила кошельки основной части населения России, сократила денежные накопления. За три месяца вынужденных каникул люди начали приспосабливаться к новым жизненным обстоятельствам. Из-за отсутствия работы и дохода они придумывают самые различные способы продажи «чего-нибудь ненужного». Мы составили для вас рейтинг алтайских чудиков и их уникальных частных объявлений, в которых отражены самые нестандартные способы легкой наживы.

Дед на завалинке.
Дед на завалинке.
"Одноклассники"

Наш человек на выдумки горазд. Поэтому кто-то пытается заработать на виниловых пластинках Маши Распутиной, а кто-то съел все запасы черной икры и теперь продает банки из-под нее за 300 рублей.

Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину
Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину
Сайты частных объявлений.

Вот еще одно интересное объявление. Девушка продает статую Татьяны Лариной из романа Пушкина «Евгений Онегин». Объявление заслуживает того, чтобы его процитировать.

Когда я сдавала экзамен ЕГЭ по литературе, а потом еще несколько экзаменов по отечественной литературе в вузе, даже не подозревала, что в романе Пушкина есть такая героиня. Гугл тоже говорит, что таких не было, а девушка, в виде которой статуэтка — это все-таки Татьяна Ларина.

Но девушка решила продать статуэтку под названием «Татьяна Онегина». Изготовлено в СССР, цена — 7500 рублей.

Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину
Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину
Сайты частных объявлений.

А эта ваза что-то напоминает… Точно! Кажется, несколько таких же есть у моей бабушки, да вообще у любой бабушки. Передайте своим престарелым родственникам, что они могут неплохо заработать. Ведь ее выставили на продажу за 8 тыс. рублей. И преподносят как антиквариат.

Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину
Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину
Сайты частных объявлений.

Вот еще одни причуды нашего городка. «Доска стиральная, в хорошем состоянии», — написал продавец, надеясь, что кто-то купит эту вещь. Электричество и современные стиральные машинки всё-таки не вечны. А вещи из СССР — да! Цена — 300 рублей.

Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину
Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину
Сайты частных объявлений.

Казалось бы, зачем кому-то нужен «кожаный чехол от советской механической бритвы «Турист»? Но продавец Игорь решил — нужен и выложил объявление на «Авито». Он написал, что чехол «можно использовать для любых нужд». Мы с Игорем согласны, 100 рублей в хозяйстве лишними не бывают.

Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину
Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину
Сайты частных объявлений.

А эта вещь хозяину, наверное, отслужила, и ее место теперь займет книжечка с буквами «Свидетельство о расторжении брака»… Вы не поверите — оно продается за 200 рэ.

Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину
Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину
Сайты частных объявлений.

Очень грустно видеть подобные объявления. Но нужно брать от развода всё и наконец продать этот свадебный альбом, чтобы глаза не мозолил! В описании объявления: «В альбоме имена — Лида и Юра — их можно заклеить и вписать нужные. Также можно исправить дату свадьбы». Стоимость — 250 рублей.

Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину
Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину
Сайты частных объявлений.

Что там говорил президент про предпринимательство с 16 лет? Вот юного предпринимателя Никиту, видимо, тоже коснулся кризис. Поэтому он пишет объявление -«Винтовка из лего. Цена — 150 рублей». Описание объявления заслуживает того, чтобы соблюсти орфографию: «Зделана мною по моему дизайну, могу зделать под ваш вкус».

Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину
Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину
Сайты частных объявлений.

Папа Николай с предпринимательской жилкой очень оригинально продает творение своего ребенка Глеба Николаевича, еще и успевает рекламировать юного художника: «Уникальная возможность приобрети картину мастера в начале его творческого пути! Пройдёт какие-то 100 лет — СОТБИС И КРИСТИС будут согласны на любые условия за право выставить этот шедевр на своей площадке».

Название шедевра — «Ночь, вползающая в город Барнаул».

Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину
Жители Алтайского края продают в Интернете всякую-всячину
Сайты частных объявлений.

И наконец, находка сегодняшнего обзора и вишенка на торте — пятитысячная купюра, которую владелец продает за 7 760 677 рублей с номером «радар». «Радар» — расположение цифр серийного номера купюры, порядок которых не меняется при отзеркаливании. Проще говоря, — это банкнота с красивым номером. Интересно, откуда такое ценообразование?

Объявления читала Анастасия Гогина.

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