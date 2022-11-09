Алтайские единороссы предлагают выделить дополнительные средства на покупку машин неотложной медпомощи

«Единая Россия» предлагает выделить дополнительные средства на приобретение автомобилей для транспортировки больных неотложной помощи в медицинские организации Алтайского края. Эта инициатива комитета по здравоохранению вошла в список предложений фракции ко второму чтению краевого бюджета на 2023 год.

Во фракции отмечают, что из краевого бюджета ежегодно выделяются средства на обновление покупку автомобилей скорой и неотложной медицинской помощи, но пока можно говорить только о частичном обновлении автопарка в медицинских организациях. Депутаты «Единой России» предлагают предусмотреть в бюджете на 2023 год дополнительно к уже заложенным средствам еще около 100 млн рублей на покупку автомобилей «неотложки». Сейчас в проекте бюджета на эти цели заложено 100 млн рублей. По словам председателя комитета по здравоохранению Владимира Лещенко, этой суммы может хватить на покупку около 150 автомобилей, а это почти половина того автопарка, который нуждается в замене.

«Мы же понимаем, что автомобили скорой и неотложной медпомощи эксплуатируются в круглосуточном режиме, поэтому обновление техники просто необходимо. В этих машинах особенно сейчас нуждаются в поликлиниках, амбулаториях и ФАПах в отдаленных селах Алтайского края. Такое значительное обновление автопарка способствовало бы своевременному оказанию медицинской помощи, и повысило бы качество услуг в целом», — отметил депутат.

Напомним, во втором чтении проект краевого бюджета на 2023 года и плановый период 2024—2025 годов рассмотрят на сессии АКЗС в ноябре.