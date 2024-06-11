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Жизнь

Алтайские хирурги помогли мальчику с редкой патологией спустя 12 лет

Андрею 12 лет, он хорошо учится в школе, участвует в театральных постановках и катается на велосипеде. От сверстников он отличается тем, что весит всего 15 кг из-за редкой патологии желудочно-кишечного тракта. Еще при рождении алтайские врачи провели ему операцию, но повторной пришлось ждать больше 10 лет. Об этом сообщает минздрав.

Медицина. Больница. Операция.
Медицина. Больница. Операция.
СС0

Рождение и сразу операция

Андрей стал третьим ребенком в семье. Его мама Татьяна вспоминает, что во время беременности врачи не находили каких-либо внутриутробных патологий у малыша. Единственное, что они отмечали — это многоводие.

О том, что у Андрея редкая патология, стало известно сразу после его рождения. Уже на следующий день младенца доставили в краевую детскую клиническую больницу (сейчас Алтайский центр охраны материнства и детства).

Алтайские хирурги тут же решили оперировать только родившегося малыша. Во время операции врачи обнаружили, что у мальчика — атрезия пищевода и атрезия двенадцатиперстной кишки (это врожденное отсутствие или заращение отверстий или каналов, имеющихся в здоровом организме — прим. Ред).

"Если атрезия пищевода встречается с частотой один случай на 3 тыс. детей, то атрезия двенадцатиперстной кишки, а особенно сочетание этих двух пороков встречается гораздо реже, — вспоминает известный алтайский детский хирург Юрий Тен. — Кроме того, у мальчика желудок соединялся с трахеей. У ребенка была непроходимость и пищевода, и желудка. Содержимое пищеварительного тракта попадало в легкие, и он задыхался".

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

Десятилетнее ожидание

В тот момент все, что смогли сделать хирурги, это провести операцию на двенадцатиперстной кишке. Вторую операцию на пищеводе делать малышу было слишком рано. Врачи решили подождать, когда мальчик подрастет и окрепнет, и вывели Андрею гастростому и эзофагостому для отведения слюны.

Однако ожидание затянулось. Несколько лет операцию откладывали, потому что мальчик часто болел. К тому же из-за коронавируса у него был недобор веса. В своем возрасте Андрей весил всего 15 кг, а должен был в два раза больше.

На операционный стол мальчик снова лег только через 12 лет. В Алтайском краевом центре охраны материнства и детства 16 мая врачи выполнили юному пациенту пластику пищевода.

Полностью от гастростомы Андрей сможет отказаться только через полгода, после еще одной операции. Врачи планируют соединить кишку с пищеводом. Тогда мальчик сможет принимать пищу самостоятельно.

Медицина. Здоровье. Операция.
Медицина. Здоровье. Операция.
СС0

Напоминаем, что атрезией пищевода у новорожденных в Барнауле всерьез стали заниматься в 1990-х. Еще в 1980-х патология была верной смертью, ребенок даже слюну не мог проглотить и просто тонул в ней. «И если раньше была 90%-ная летальность, то теперь 90%-ная выживаемость», - говорят врачи.

Несколько лет назад врачи освоили малоинвазивное вмешательство – и проходимость пищевода стали восстанавливать через небольшие проколы. Разумеется, после малотравматичной операции малышу требуется меньше времени на реабилитацию.

Барнаул стал четвертым городом, где проводят эту операцию через проколы, после Москвы, Иркутска и Кемерово. Подробнее о том, как спасают малышей с редкой патологией - в нашем большом материале.

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