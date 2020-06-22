Алтайские медики получили почетные грамоты и благодарности от Владимира Путина

Напомним, 21 июня Путин подисал указы о награждении медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусом.
Самоотверженность и высокий профессионализм отметили одним из двух способов — грамотами или благодарностями.
Так, почетные грамоты президента России получили 13 человек, среди которых есть и замглавврача ковидного госпиталя в Барнауле на базе горбольницы.
«Заместитель главного врача Оксана Артюшенко, заведующий отделением Андрей Гончаров, заместитель начальника госпиталя Алена Харлова, врачи Дина Подколзина, Юлия Постникова и Алена Третьякова, старшая медицинская сестра Юлия Долгова, медицинские сестры Елена Митина, Ольга Плотникова и Елена Присекина, сестра-хозяйка Татьяна Кучеровская, фельдшер-лаборант Светлана Севостьянова, акушерка Светлана Янченко», — рассказали в правительстве региона.
Благодарность президента России объявили 15 специалистам, среди которых главврачи бийской и рубцовской горбольниц.
«Главным врачам Сергею Воронкину и Сергею Ковязину, заведующей отделением Маргарите Сажениной, заведующей лабораторией Монике Сапкиной, врачам Олесе Рейдер и Елене Суминой, старшей медицинской сестре Марине Лесниковой, медицинским сестрам Насибе Махмедовой, Екатерине Кобзаревой, Юлии Коваленко и Наталье Чудиновой, медицинскому брату Александру Хикматову, санитаркам Валентине Ждановой, Нине Загайкиной и Александре Койновой», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил медиков Алтая с профессиональным праздником. Он отметил, что государство работает над улучшением их соцположения, созданием достойных условий для труда и повышением зарплат.