Алтайские налоговики готовы работать на освобожденных территориях

Алексей Легостаев,
руководитель УФНС по Алтайскому краю:
Мы списки подали. У нас пять человек изъявило желание поехать на эти новые территории. Если такая потребность будет — люди готовы.
По словам главы управления, на данный момент никто не уехал. Механизм формирования новых кадровых коллективов пока находится на начальной стадии, этим занимается центральный аппарат ведомства.
30 сентября в состав РФ вошли четыре новых региона: Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области.