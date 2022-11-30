30 ноября
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Жизнь

Алтайские налоговики готовы работать на освобожденных территориях

Сотрудники Управления федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю выразили готовность принять участие в командировках в новые регионы России.

Эмблема УФНС по АК.
Эмблема УФНС по АК.
Максим Стрелковский.

Алексей Легостаев,
руководитель УФНС по Алтайскому краю:

Мы списки подали. У нас пять человек изъявило желание поехать на эти новые территории. Если такая потребность будет — люди готовы.

По словам главы управления, на данный момент никто не уехал. Механизм формирования новых кадровых коллективов пока находится на начальной стадии, этим занимается центральный аппарат ведомства.

30 сентября в состав РФ вошли четыре новых региона: Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области.

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