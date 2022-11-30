Алтайские налоговики готовы работать на освобожденных территориях

Сотрудники Управления федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю выразили готовность принять участие в командировках в новые регионы России.

Алексей Легостаев,

руководитель УФНС по Алтайскому краю:

Мы списки подали. У нас пять человек изъявило желание поехать на эти новые территории. Если такая потребность будет — люди готовы.

По словам главы управления, на данный момент никто не уехал. Механизм формирования новых кадровых коллективов пока находится на начальной стадии, этим занимается центральный аппарат ведомства.