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Жизнь

Алтайские паломники собрались в крестный ход на 25 км

10 сентября паломники отправятся в традиционный крестный ход из Новоалтайска в Сорочий Лог, сообщает Алтайская епархия. Протяженность маршрута составляет порядка 25 км.

Крестный ход в Сорочий Лог.
Крестный ход в Сорочий Лог.
altai-eparhia.ru

В 10:00 они стартуют от Иверского храма в Новоалтайске и к 17:00 должны прибыть в Иоанно-Предтеченское Архиерейское подворье в Сорочьем Логу.

Крестный ход приурочен к празднику Усекновения главы Иоанна Предтечи, подчеркнули в епархии.

Традиция крестного хода в Сорочий Лог берет свое начало с советских времен. В 2015 году эту традицию возродили.

Каждое лето паломники из Барнаула традиционно отправляются во Всероссийский крестный ход на 200 км — в село Коробейниково. Из-за шествия в этом году на Змеиногорском тракте наблюдалась огромная пробка.

Ранее сообщалось, что первый за Уралом храм на колесах появился в Алтайском крае.

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