Алтайские пожарные скорбят по погибшим в Красноярске коллегам

В знак траура на территории всех подразделений чрезвычайного ведомства приспустили государственные флаги, сообщили в главке МЧС.
Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс объявил пятницу, 5 февраля, днем траура по погибшим при пожаре.
Пожар в Красноярске
Возгорание произошло утром 3 февраля на складе автозапчастей «Автотрейд». Площадь, охваченная огнем, составила 3,5 тыс. кв. метров.
Пять звеньев газодымозащитной службы зашли внутрь на поиск людей. После этого обрушилась кровля склада по всей площади, завалив одно из звеньев.
Трем пожарным и одному работнику склада спастись не удалось.
По данным МЧС, погибли 46-летний командир звена и старший прапорщик Анатолий Жалнерчик, 45-летний старший прапорщик Алексей Пузырев и 27-летний сержант Максим Рябцев.