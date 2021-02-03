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Происшествия

Три спасателя погибли при тушении пожара на складе в Красноярске

В Красноярске в ходе тушения пожара на складе автозапчастей «Автотрейд» погибли трое пожарных, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пожар на складе "Автотрейд". Красноярск.
Пожар на складе "Автотрейд". Красноярск.
vk.com/mchs24.

Трое пожарных пропали на горящем складе. При себе у них были кислородные баллоны, которых могло хватить только на 40 минут.

«Связь с пожарными утеряна более часа назад. По предварительным данным, они попали под обрушение кровли и погибли», — отметил собеседник.

Как пояснили в МЧС, на складе могли находиться один или два человека. Для их поиска сформировали пять звеньев газодымозащитной службы.

«Спустя некоторое время связь с первым звеном из трех человек была потеряна», — отметили в ведомстве.

Информация о возгорании поступила в 10:39 утра. За несколько часов площадь пожара выросла до 3,5 тыс. кв. метров. Произошло обрушение кровли склада по всей площади.

Столб черного дыма от пожара виден во многих частях города. Пожару присвоили третий (повышенный) номер сложности.

«На месте работает 117 человек 36 единицы техники. Дополнительно к месту пожара для замера воздуха направлена передвижная экологическая лаборатория краевого учреждения „Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края“», — отметили в ведомстве.

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать спецкомиссию по расследованию причин произошедшего. На место направили группу специалистов центрального аппарата во главе с замминистра Ильей Денисовым.

Ранее в Алтайском крае поезд врезался в пожарный автомобиль, спешащий на вызов. Погибли двое спасателей: один — на месте, второй — в больнице.

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