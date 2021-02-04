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Жизнь

В Красноярском крае объявили траур по погибшим в огне пожарным

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил пятницу, 5 февраля, днем траура по погибшим при пожаре на складе, сообщает правительство региона.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Напомним, утром 3 февраля произошел пожар на складе автозапчастей «Автотрейд». Площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв. метров.

Пять звеньев газодымозащитной службы зашли внутрь на поиск людей. После этого обрушилась кровля склада по всей площади, завалив одно из звеньев.

«Трем пожарным и одному работнику склада спастись не удалось. Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным и близким, а также коллегам погибших. Память о мужестве, отваге, профессионализме красноярских спасателей, преданных своему служебному долгу, останется жить в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Губернатор принял решение объявить 5 февраля 2021 года днем траура на территории Красноярского края.

В своем Instagram Усс написал, что тела пожарных удалось найти только ночью 4 февраля.

«Из-под завалов извлекли тело рабочего и ближе к утру трех пожарных — звена, которое, пыталось его спасти», — отметил он.

По данным МЧС, погибли 46-летний командир звена и старший прапорщик Анатолий Жалнерчик, 45-летний старший прапорщик Алексей Пузырев и 27-летний сержант Максим Рябцев.

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