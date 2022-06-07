7 июня
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Жизнь

Алтайские росгвардейцы будут патрулировать места массового отдыха, чтобы народ меньше тонул

В Алтайском крае Росгвардия приблизит свои автопатрули к водным объектам для снижения числа происшествий на водоемах, сообщает ведомство.

Росгвардия.
Росгвардия.
Анастасия Корягина, altapress.ru

Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел совещание по обеспечению безопасности людей на водных объектах летом 2022 года.

«В текущем году уже зарегистрировано 9 случаев гибели людей на воде. Основными причинами трагедии стали купание в запрещенных местах, а также купание в состоянии алкогольного опьянения. Причина детской гибели — нахождение у водоемов без присмотра взрослых», — рассказали в ведомстве.

Участники совещания договорились об активизации совместной работы по профилактике происшествий на водоемах.

В частности, Росгвардия планирует внести коррективы в маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны, максимально приблизив их к местам массового отдыха.

Напомним, в крае к открытию допустили 61 пляж в четырех городах и 20 районах. В Барнауле опубликовали карту с местами, где можно утонуть.

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