1 июня
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Жизнь

В Барнауле опубликовали карту с местами, где можно утонуть

Купание в несанкционированных местах, отмеченных информационными щитами с предупреждениями и запрещающими надписями — это риск для жизни и здоровья, напомнили в мэрии Барнаула.

Купание запрещено
Купание запрещено
barnaul.org

На территории Барнаула расположено 25 мест, где установлены знаки «Купаться запрещено».

«Управление ГОЧС призывает жителей города не купаться в городских фонтанах и не допускать к чашам фонтанов маленьких детей. Такой вид проведения досуга крайне опасен — есть большой риск пораниться об оборудование, размещенное в чашах. Вода в фонтанах не предназначена для купания, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем», — говорится в сообщении.

Летом 2022 года будут работать 11 бассейнов и четыре пляжа. В этих местах провели исследования воды, обследовали дно, установили душевые кабины и кабины для переодевания, провели санитарную уборку, оборудовали посты для спасателей.

На водных объектах запрещается:

  • заплывать за буйки;
  • подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
  • прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
  • распивать на берегу спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
  • загрязнять и засорять водоемы;
  • допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;
  • подавать крики ложной тревоги;
  • плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.
Правила безопасного поведения на воде.
Правила безопасного поведения на воде.
barnaul.org
Правила безопасного поведения на воде.
Правила безопасного поведения на воде.
barnaul.org
Правила безопасного поведения на воде.
Правила безопасного поведения на воде.
barnaul.org

Напомним, пляжный сезон в Барнауле начнется 10 июня, соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк.

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