В Барнауле опубликовали карту с местами, где можно утонуть

На территории Барнаула расположено 25 мест, где установлены знаки «Купаться запрещено».
«Управление ГОЧС призывает жителей города не купаться в городских фонтанах и не допускать к чашам фонтанов маленьких детей. Такой вид проведения досуга крайне опасен — есть большой риск пораниться об оборудование, размещенное в чашах. Вода в фонтанах не предназначена для купания, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем», — говорится в сообщении.
Летом 2022 года будут работать 11 бассейнов и четыре пляжа. В этих местах провели исследования воды, обследовали дно, установили душевые кабины и кабины для переодевания, провели санитарную уборку, оборудовали посты для спасателей.
На водных объектах запрещается:
- заплывать за буйки;
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- распивать на берегу спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- загрязнять и засорять водоемы;
- допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;
- подавать крики ложной тревоги;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.
Напомним, пляжный сезон в Барнауле начнется 10 июня, соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк.