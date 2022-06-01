В Барнауле опубликовали карту с местами, где можно утонуть

Купание в несанкционированных местах, отмеченных информационными щитами с предупреждениями и запрещающими надписями — это риск для жизни и здоровья, напомнили в мэрии Барнаула.

На территории Барнаула расположено 25 мест, где установлены знаки «Купаться запрещено».

«Управление ГОЧС призывает жителей города не купаться в городских фонтанах и не допускать к чашам фонтанов маленьких детей. Такой вид проведения досуга крайне опасен — есть большой риск пораниться об оборудование, размещенное в чашах. Вода в фонтанах не предназначена для купания, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем», — говорится в сообщении.

Летом 2022 года будут работать 11 бассейнов и четыре пляжа. В этих местах провели исследования воды, обследовали дно, установили душевые кабины и кабины для переодевания, провели санитарную уборку, оборудовали посты для спасателей.

На водных объектах запрещается:

заплывать за буйки;

подплывать к моторным , парусным судам , весельным лодкам и другим плавсредствам;

парусным судам весельным лодкам и другим плавсредствам; прыгать в воду с катеров , лодок , причалов , а также сооружений , не приспособленных для этих целей;

лодок причалов а также сооружений не приспособленных для этих целей; распивать на берегу спиртные напитки , купаться в состоянии алкогольного опьянения;

купаться в состоянии алкогольного опьянения; загрязнять и засорять водоемы;

допускать в воде шалости , связанные с нырянием и захватом купающихся;

связанные с нырянием и захватом купающихся; подавать крики ложной тревоги;

плавать на досках , бревнах , лежаках , автомобильных камерах , надувных матрацах.

Правила безопасного поведения на воде. barnaul.org Правила безопасного поведения на воде. barnaul.org Правила безопасного поведения на воде. barnaul.org

Напомним, пляжный сезон в Барнауле начнется 10 июня, соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк.