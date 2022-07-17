17 июля
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Жизнь

Алтайские школьники отправятся в Карелию на поиски павших красноармейцев

Девять бойцов алтайского отряда «Высота» отправятся в поисковую экспедицию в республику Карелия, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Поисковый отряд "Высота" отправился в Карелию
Поисковый отряд "Высота" отправился в Карелию
barnaul.org

Отряд «Высота» формируется на базе барнаульского лицея № 129 с 2010 года. В нем состоят учащиеся из Барнаула и Алтайского края.

В этом году отряд в десятый раз примет участие в межрегиональной Вахте Памяти на территории Карелии. В республике они будут находиться с 21 июля по 1 августа.

Вахта Памяти проходит по местам сражений 27-й стрелковой дивизии, где воевали красноармейцы Алтайского края, погибшие в Карелии в первые дни Великой Отечественной войны.

За несколько лет работы бойцы отряда подняли и захоронили с воинскими почестями останки 37 красноармейцев.

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