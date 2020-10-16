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Жизнь

Алтайские следователи заинтересовались домом, который бьет людей током

Следственный комитет начал проверку после публикации в СМИ жалоб жильцов дома в Камне-на-Оби. Электроприборы, пол и стены начали бить людей током.

"Сиротский" дом в Камне-на-Оби.
"Сиротский" дом в Камне-на-Оби.
izvestiy-kamen.ru

Следователи выяснят, что происходит в доме, по результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, помимо проблем с канализационными коммуникациями в доме, где живут дети-сироты, во многих квартирах появляются спонтанные протекания воды, которые вызывают пробои электросети и людей бьет током.

Вода сочится прямо из пола, говорят жильцы.

Ранее altapress.ru писал, что правоохранительные органы проводят проверку эффективности обеспечения жильем детей-сирот в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

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