Алтайские следователи заинтересовались домом, который бьет людей током

Следователи выяснят, что происходит в доме, по результатам проверки примут процессуальное решение.
Напомним, помимо проблем с канализационными коммуникациями в доме, где живут дети-сироты, во многих квартирах появляются спонтанные протекания воды, которые вызывают пробои электросети и людей бьет током.
Вода сочится прямо из пола, говорят жильцы.
Ранее altapress.ru писал, что правоохранительные органы проводят проверку эффективности обеспечения жильем детей-сирот в региональном министерстве строительства и ЖКХ.