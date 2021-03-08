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Жизнь

Алтайские спасатели выложили на снегу «8 марта» и на параплане прилетели к женщинам

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю поздравило жительниц региона с Международным женским днем — 8 марта.

8 марта. МЧС. Алтайский край.
8 марта. МЧС. Алтайский край.
кадр из видео.

Поздравительное видео записали сотрудники барнаульского первого пожарно-спасательного отряда.

На кадрах спасатели дарят женщинам цветы, летают на параплане, читают стихи и из подручных средств выложили на снегу «8 марта».

«Нам очень трудно было бы без вас, без ваших глаз, поддержки, доброты. Без теплых рук, что греют каждый раз, и без неотразимой красоты. Пусть нам в бою бывает сложно, ведь наш противник так непредсказуем. И сделать явью то, что было невозможно, без вас мы не смогли бы зачастую», — обратились к женщинам сотрудники алтайского МЧС.

«Жизнь не раз доказывала, что красота и женственность прекрасно сочетаются с такими качествами, как отвага и мужество. Вы наполняете этот мир своей любовью и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаете атмосферу уюта и гармонии в своих семьях, воспитываете детей и придаете мужчинам решительность и силу» — говорится в поздравительном обращении.

Напомним, в 2020 году алтайские спасатели легли в снег и вытоптали цветочек, чтобы поздравить женщин с 8 марта.

Ранее первые лица Алтайского края поздравили землячек с праздником: «Вы созидаете, вдохновляете, дарите новую жизнь».

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