Алтайские ученые рассказали о лучших сортах смородины, земляники, винограда, яблони и вишни

В барнаульском НИИ имени Лисавенко 11−12 июля ученые со всей Сибири во время отраслевой конференции представили собственные разработки декоративных садоводческих культур. Все они выведены с учетом климатических и иных особенностей сибирского региона. Рассказываем о том, какие уникальные сорта плодово-ягодных культур были представлены и рекомендованы садоводам Алтая.

Докладчики из Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий (ФАНЦА) в основном рассказывали о винограде, яблоне, черной смородине, землянике и клубнике, вишне. Ученые представляли не только новые сорта, но и рассказывали о выявленных свойствах уже имеющихся. Вот что они рекомендуют.

Черная смородина

Смородина черная выделяется высоким содержанием витамина С. Концентрация его варьируется в зависимости от места произрастания (выращивания). Ученые провели исследование и выявили самые богатые этим витамином сорта смородины:

«Садко» — 189,4 мг/100г

«Лентяй» — 186,0 мг/100г

«Любимица Бакчара» — 133,2 мг/100г

«Софья» — 130,7 мг/100г

«Агата» — 130,0 мг/100г

«Экзотика» — 125,7 мг/100г

«Экстрим» — 121,8 мг/100г

«Ксюша» — 100 мг/100г

«Лама» — 95,7 мг/100г

Наименьшим содержанием аскорбиновой кислоты характеризуется сорт «Алтайская поздняя» (71,3 мг/100 г).

Иннеса Ершова,

кандидат биологических наук ФАНЦА

Смородина — одна из ценнейших культур. Ценность ее определяется наличием целого ряда витаминов, биологически активных веществ. Ягоды смородины замедляют старение, укрепляют стенки сосудов, оказывают профилактическое воздействие на весь человеческий организм. Смородина широко применяется и в производстве косметических средств. А ее способность к накоплению полезных веществ обусловливается как сортом, так и зоной выращивания

Ремонтантная земляника

Ремонтантная земляника — та, что дает урожай несколько раз за сезон. Большинство сортов ремонтантной земляники на нашем рынке — зарубежные.

В НИИ им. Лисавенко занимаются исследованиями отечественных сортов, стараясь вывести самый пригодный для Сибири. В сибирских условиях земляника должна сохранять вкусовые качества, быть привлекательной на вид, зимостойкой. Ученые выделили несколько таких сортов:

Мелкоплодная земляника:

«Руяна»

«Желтое чудо»

Крупноплодная земляника:

Сеянец сахалинская

Гурмелла

Осенняя забава ( отличается наилучшими результатами по Сибири).

Анна Колесникова,

кандидат сельхознаук , сотрудник ФАНЦА:

В НИИ имени Лисавенко занимаются селекцией ремонтантной земляники, пригодной для выращивания в Сибири. При этом садоводы-любители выбирают в основном сорта зарубежные. Ремонтантной земляники существует всего 12 сортов. И лишь 35% из них — отечественные. Почти вся ремонтантная земляника — безусая. Хочу отметить: ее сорта близки по вкусу и схожи с лесной земляникой

Земляника садовая

Селекция земляники садовой направлена учеными на выведение сорта, наименьшим образом подверженного грибковым заболеваниям. Более того, садовая земляника, как и ремонтантная, должна отличаться хорошим вкусом и красотой плодов. Поэтому ученые-садоводы Сибири и Алтая стремятся получить идеальный во всех отношениях сорт. Среди всего многообразия в НИИ им. Лисавенко выделяют следующие:

«Рубиновый кулон»

«Гренада»

«Акварель»

Александр Алейников,

доктор технических наук , сотрудник СФНЦА:

Земляника садовая обладает ценными лекарственными свойствами, она питательна, приятно выглядит. Более 40% процентов земляники выращивают в Китае. У нас, к сожалению, процент очень низкий. На землянику нападает всякая «нечисть». Грибковые болезни составляют более 70%. К выбору сорта надо относиться очень внимательно.

Виноград с Vitis Labrusca L

Сорта винограда, выведенные в сибирских условиях с помощью вида Vitis Labrusca, не только красивы внешне, но и приятны на вкус. Кроме того, они зимостойки. Сейчас существует около 80 сортов, полученных с участием Vitis Labrusca L. Во время конференции ученые-виноградари выделили следующие:

«Зилга» ( его урожайность — до 14 кг)

«Жемчуг белый» ( отличается ранним созреванием ягод)

«Юбилейный Новгорода»

«Гуна»

Галина Макарова,

кандидат сельхознаук , сотрудник ФАНЦА:

Сорта, полученные с участием вида Vitis Labrusca L., способны переносить перепады температур, низкую температуру, влагу и летнюю жару. Добавлю, что сорта винограда, которые мы выводим с Vitis Labrusca — не только для питания. Их можно легко и красиво использовать в садовом ландшафте.

Яблоки сибирские

Сорта яблони в сибирских условиях должны быть, прежде всего, зимостойкими, отмечают в НИИ им. Лисавенко. Тем не менее, важны еще и вес, и вкус плодов. Для сибирских условий наиболее подходящими являются следующие сорта:

« Чупинское» ( вес плода — от 60 до 90 г), получен от свободного опыления «Феникса Алтайского»,

«Эрли» ( вес плода — от 55 до 90 г),

«Алтайское Багряное» ( урожайность за сезон — до 19 кг).

Все перечисленные сорта обладают небольшой внешней повреждаемостью.

Юлия Гунина,

научный сотрудник ФАНЦА:

Яблоки составляют 50% от всех плодовых деревьев. Они характеризуются совокупностью качеств, ценных для человеческого здоровья и полезных для хозяйства. Селекция яблоневых сортов направлена на выведение сорта в большей степени зимостойкого.

Трепетное отношение к черенкованию вишни

Старший научный сотрудник ФАНЦА Татьяна Баяндина рассказала о последних достижения в селекции вишни и о том, как вырастить самую лучшую вишню при помощи черенкования,

При размножении сортов и гибридов вишни (особенно касается вишни степной) зеленым черенкованием в целях увеличения выхода и повышения качества однолетних саженцев рекомендуется:

Учитывать существующие сорта и гибриды вишни по способности к окоренению Маточные растения вишни в начале интенсивного роста побегов обрабатывать регулятором роста «Крезацин» в концентрации 0,1 мл/л. Садоводам любителям, конечно, лучше покупать почти готовые к применению растворы. Заготовку черенков проводить в фазу интенсивного роста побегов маточных растений Черенки перед посадкой обрабатывать растворами стимуляторов корнеобразования Индолилмасляной кислоты (ИМК) в концентрации 50мг/л, Корнерост (0,02г/л), или ортофосфосфата калия с рН=5.

Татьяна Баяндина,

сотрудник ФАНЦА:

Наибольшей окореняемостью отличаются следующие сорта вишни: «Шадринская», «Метелица», «АВЧ-2». Также интересны и наши новые сорта: «Подарок Алтая», «Памяти Левандовского».

Анастасия Бичакова