Алтайские власти хотят избавиться от двух советских самолетов

Власти продают два воздушных судна Ан-2 (1977 и 1982 годов выпуска). Самолеты базируются на посадочной площадке в Волчихе.
Судно постарше планируют продать за 209 тыс. рублей. Тот, что поновее, отдают за 233 тыс. рублей.
В марте самолеты уже выставляли на торги, но заявок на участие в них ни от кого не поступило.
Новый аукцион пройдет 28 декабря.
Ан-2 («Аннушка», «Кукурузник») — советский легкий многоцелевой самолет. Представляет собой поршневой однодвигательный биплан с расчалочным крылом. Вмещает экипаж 1−2 человека, в зависимости от комплектации. Полезная нагрузка составляет до 1600 кг или 12 человек в пассажирском варианте.
Ранее сообщалось, что имущество АО «Бийский автовокзал» ждет приватизация. По данным источников, к объекту уже проявили интерес предприниматели, которые могли бы превратить вокзал в торговый центр.