Алтайские власти хотят избавиться от двух советских самолетов

В Алтайском крае на аукционе попытаются продать два самолета Ан-2, говорится на сайте управления имущественных отношений региона.

Власти продают два воздушных судна Ан-2 (1977 и 1982 годов выпуска). Самолеты базируются на посадочной площадке в Волчихе.

Судно постарше планируют продать за 209 тыс. рублей. Тот, что поновее, отдают за 233 тыс. рублей.

В марте самолеты уже выставляли на торги, но заявок на участие в них ни от кого не поступило.

Новый аукцион пройдет 28 декабря.

Ан-2 («Аннушка», «Кукурузник») — советский легкий многоцелевой самолет. Представляет собой поршневой однодвигательный биплан с расчалочным крылом. Вмещает экипаж 1−2 человека, в зависимости от комплектации. Полезная нагрузка составляет до 1600 кг или 12 человек в пассажирском варианте.

Ранее сообщалось, что имущество АО «Бийский автовокзал» ждет приватизация. По данным источников, к объекту уже проявили интерес предприниматели, которые могли бы превратить вокзал в торговый центр.