Власти рассказали, что будет в первом алтайском нацпарке «Тогул»

В первую очередь в нацпарке создадут зону покоя для краснокнижных видов, потому что «где им еще расплодиться и пополнить популяцию», Для каждого из редких видов ученые будут разрабатывать свою систему охраны, подходящую именно для этой территории.
Например, для черных аистов необходимо штучно выбирать деревья, чтобы они находились в тихой зоне, а рядом была точка, где птица сможет кормиться.
Также в парке появится научный отдел, который займется разработкой системы защиты редких видов. Дирекция парка поделит территорию на зоны, которые в зависимости от системы природопользования и строгости режима охраны будут иметь разное использование и допуск людей.
Постановление о создании нацпарка должны подписать до конца 2019 года.
Министр также отметил, что второй нацпарк («Горная Колывань») планируют создать к 2024 году. О нем говорили еще в 90-е годы. В парк попадают территории Змеиногорского, Курьинского и Краснощековского районов. Сейчас там проходят популярные туристические маршруты.
Напомним, впервые о создании двух национальных парков в Алтайском крае заявили в начале 2019 года. Реализация проходит в рамках нацпроект «Экология», который рассчитан на 2019 — 2024 годы.