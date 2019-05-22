Власти рассказали, что будет в первом алтайском нацпарке «Тогул»

Национальный парк с рабочим названием «Тогул» в Алтайском крае будет заниматься защитой черных аистов, сапсанов и других краснокнижных птиц и животных, рассказал начальник отдела особо охраняемых природных территорий краевого минприроды Илья Дудин. Там создадут несколько зон с разной степенью охраны.

В первую очередь в нацпарке создадут зону покоя для краснокнижных видов, потому что «где им еще расплодиться и пополнить популяцию», Для каждого из редких видов ученые будут разрабатывать свою систему охраны, подходящую именно для этой территории.

Национальный парк «Тогул». altaipriroda.ru

Например, для черных аистов необходимо штучно выбирать деревья, чтобы они находились в тихой зоне, а рядом была точка, где птица сможет кормиться.

Также в парке появится научный отдел, который займется разработкой системы защиты редких видов. Дирекция парка поделит территорию на зоны, которые в зависимости от системы природопользования и строгости режима охраны будут иметь разное использование и допуск людей.

Постановление о создании нацпарка должны подписать до конца 2019 года.

Министр также отметил, что второй нацпарк («Горная Колывань») планируют создать к 2024 году. О нем говорили еще в 90-е годы. В парк попадают территории Змеиногорского, Курьинского и Краснощековского районов. Сейчас там проходят популярные туристические маршруты.

Напомним, впервые о создании двух национальных парков в Алтайском крае заявили в начале 2019 года. Реализация проходит в рамках нацпроект «Экология», который рассчитан на 2019 — 2024 годы.