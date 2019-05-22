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Жизнь

Власти рассказали, что будет в первом алтайском нацпарке «Тогул»

Национальный парк с рабочим названием «Тогул» в Алтайском крае будет заниматься защитой черных аистов, сапсанов и других краснокнижных птиц и животных, рассказал начальник отдела особо охраняемых природных территорий краевого минприроды Илья Дудин. Там создадут несколько зон с разной степенью охраны.

Птенцы черного аиста.
Птенцы черного аиста.
Алексей Эбель.

В первую очередь в нацпарке создадут зону покоя для краснокнижных видов, потому что «где им еще расплодиться и пополнить популяцию», Для каждого из редких видов ученые будут разрабатывать свою систему охраны, подходящую именно для этой территории.

Национальный парк &quot;Тогул&quot;.
Национальный парк «Тогул».
altaipriroda.ru

Например, для черных аистов необходимо штучно выбирать деревья, чтобы они находились в тихой зоне, а рядом была точка, где птица сможет кормиться.

Также в парке появится научный отдел, который займется разработкой системы защиты редких видов. Дирекция парка поделит территорию на зоны, которые в зависимости от системы природопользования и строгости режима охраны будут иметь разное использование и допуск людей.

Постановление о создании нацпарка должны подписать до конца 2019 года.

Министр также отметил, что второй нацпарк («Горная Колывань») планируют создать к 2024 году. О нем говорили еще в 90-е годы. В парк попадают территории Змеиногорского, Курьинского и Краснощековского районов. Сейчас там проходят популярные туристические маршруты.

Напомним, впервые о создании двух национальных парков в Алтайском крае заявили в начале 2019 года. Реализация проходит в рамках нацпроект «Экология», который рассчитан на 2019 — 2024 годы.

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