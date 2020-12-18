Алтайские воины-ракетчики почтили свою небесную покровительницу без масок и дистанции

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий провел Божественную литургия в храме великомученицы Варвары. Ему сослужили клирики воинского храма и представители духовенства, сообщили в пресс-службе Алтайской митрополии.
После причастия и крестного хода владыка Сергий помолился о российском воинстве.
Судя по опубликованным на сайте Епархии фотографиям, участники службы решили не использовать защитные маски.
Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко ужесточил масочный режим — средства защиты теперь нужно надевать даже на улице, если есть массовое скопление людей.
Ранее Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий уже игнорировал запреты Роспотребнадзора.