7 апреля
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Жизнь

Алтайские врачи получили первые региональные социальные выплаты

В Алтайском крае начали перечислять специальные социальные выплаты работникам медицинских учреждений, сообщает региональный минздрав.

Врачи. Алтайский край
Врачи. Алтайский край
Минздрав АК.

Пособия получают работники, которые оказывают медицинскую помощь за счет средств краевого бюджета. Пособия установили в марте.

Реестры на выплаты за январь и февраль приняли от 70 медицинских организаций. Деньги уже получили 250 работников.

Общая сумма выплат составила более 2 млн рублей. В ближайшее время средства получат остальные работники.

«В группу получателей вошли специалисты наркологической, психиатрической, фтизиатрической служб, которые оказывают помощь в поликлиниках, прикрепленному населению», — отметили в минздраве.

Напомним, что деньги должны получить около 500 алтайских медицинских работников. На эти цели на 2023 год запланировали около 70 млн рублей.

Ранее бийские врачи рассказали, как пытались спасти отравившуюся двухлетнюю девочку.

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