Около 500 алтайских врачей получат выплаты из краевого бюджета

В Алтайском крае около 500 медицинских работников получат новую региональную социальную выплату, сообщили в администрации Алтайского края.

С начала 2023 года в России существует социальная выплата только для некоторых медработников, которые участвуют в специальной программе.

Однако в эту программу не входят психиатры, наркологи, фтизиатры, венерологи и некоторые другие профильные доктора.

Губернатор Виктор Томенко подписал постановление о региональных социальных выплатах 16 марта. По его словам, размер краевой поддержки будут равен федеральной.

Для врачей размеры пособий составят от 14,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей, для средних медработников — примерно 7 тыс. рублей, а для младших — 4,5 тыс. рублей.

Стоит отметить, что выплаты смогут получать только те врачи, которые оказывают медицинскую помощь за счет средств краевого бюджета.

На эти цели направили 70 млн рублей. Таким образом, прибавку к зарплате теперь будут получать еще около 500 медиков.

Ранее в Алтайском крае назначили единое пособие почти на 65 тыс. детей.